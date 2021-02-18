Полиция рассказала школьникам Хабаровского края об ответственности за нарушение закона Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сотрудники ПДН провели беседу со школьниками об ответственности и правилах поведения.

- Вероника Морозова, капитан полиции, поговорила с детьми о том, как вести себя в быту и в школе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Кроме того, ребята узнали об ответственности за свои поступки, за совершенные преступления и правонарушения.

С детьми обсудили и такой момент, как привлечение несовершеннолетних к административной и уголовной ответственности. Что грозит малолетним преступникам. Школьники на примерах увидели, как нарушается закон, и оценили действия преступников.

Помимо прочего ребята узнали, что такое Центры временного содержания и спецшколы.

Рассказали ребятам также и о правилах дорожного движения, о том, какие последствия могут возникнуть, если нарушать эти правила, особенно касающиеся пешеходов-детей.

В конце занятия детям показали ролики по теме, пообщались об основных моментах занятия.

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