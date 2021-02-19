Обстановка в Хабаровском крае на 19 февраля: пожары, погода Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае на день 19 февраля обстановка спокойная. Никаких опасных метеорологических явлений не предвидится.

- В регионе за минувшие сутки было потушено девять пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Семь из них произошли в жилом секторе.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сегодня, 19 февраля в Хабаровске осадков не прогнозируется. Температура днем от -6 до -8 градусов ниже нуля. Ветер юго-западного направления, скорость его может быть 6-11 метров в секунду.

Южные районы Хабаровского края могут ждать сегодня небольшой снег. Днем воздух прогреется до -4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В центре региона тоже местами пройдет небольшой снег. Температура днем в центральных районах края до от -2 до -12 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.

На севере края осадков не ожидается. Разве что в Охотском районе и районе имени Полины Осипенко пройдет небольшой снег. Температура днем от -9 до -15 градусов. ветер северный, 2-12 метров в секунду.

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