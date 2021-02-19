Пневмонией в ЕАО болеют 111 человек Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области санитарно-эпидемическая обстановка по заболеваниям находится на контроле у минздрава области. Ситуация с COVID-19 на 19 февраля следующая: нарастающим итогом в области заболели коронавирусом в общем 4290 человек. Справились с новой инфекцией - 4088 жителей.

- За время пандемии в области от коронавируса скончались 118 человек, - рассказали в правительстве области. - В инфекционный госпиталь региона положили 31 человека с данным диагнозом. Есть и те, кто лечится дома, амбулаторно - 53 пациента. В Еврейской автономии развернуто 88 ковидных коек. Из этого количества заняты 31 штука, это чуть больше 35% всего коечного фонда.

Дома на карантине сидят 137 жителей ЕАО. За прошедшие сутки протестировали 256 человек на выявление новой коронавирусной инфекции.

Ситуация с пневмонией: всего в медучреждениях области лечатся 111 человек, которым диагностировали пневмонию. Из них семь человек - дети. В больницу попали 72 человека, в их числе двое детей старше года.

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