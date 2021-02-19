Горячую воду отключили на улице Пограничный квартал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице 19 февраля по улице Пограничный квартал в доме №1 отключено горячее водоснабжение. Причина отключения - коммунальная авария на данном участке, там произошел порыв.

Холодная вода не поступает в дома №№ 14 и 22 по Льва Толстого и в дом №60 по улице Майской. Утром 19 февраля водоснабжение должны восстановить.

- Устранением аварии занимается Хабаровский МУП «Водоканал», - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

В Хабаровске продолжается работа по ликвидации последствий снежного циклона. Вчера на дорогах краевой столицы днем работало 66 единиц специализированной техники, ночью на дороги выехало 42 единицы. Из города вывезено 1706 кубов снега. На дороги высыпали 128 тонн реагентов.

В городе за прошедшие сутки произошел один пожар. Дорожно-транспортных происшествий было 31. В городе не работает 31 лифт.

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