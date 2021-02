Турнир по World of Tanks впервые пройдет в Хабаровском крае

С 1 по 14 марта состоится первый Кубок Хабаровского края по World of Tanks. Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».

Отборочные игры пройдут в режиме онлайн с 1 по 12 марта, полуфинальные и финальные сражения состоятся 14 марта в хабаровском компьютерном клубе UNDERGROUND. Максимально в турнире смогут участвовать 32 команды по три человека в каждой. Обязательные условия для игроков - проживание на территории Хабаровского края и возраст старше 12 лет. Участие в турнире бесплатное.

- Кибертурнир пройдет по системе Single Elimination, при которой команда выбывает из соревнований после первого поражения. В сражениях допускается только техника восьмого уровня, разрешается использование премиум-снарядов и расходников. Комментировать финальные бои на своих YouTube-каналах будут Денис Вихрев «ТоТ СаМый Цезарь» и Дмитрий Иванов WDVStream, - рассказал Михаил Репка, председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».

- В феврале «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве по развитию и популяризации компьютерного спорта с Хабаровским краевым отделением «Федерации компьютерного спорта России». Соревнования по World of Tanks откроют серию совместных кибертурниров этого года. Уже весной планируем провести первый дальневосточный чемпионат по World of Tanks, - прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Для того, чтобы помочь геймерам комфортно играть и побеждать, «Ростелеком» разработал специальный тариф «Игровой». Тариф дает максимальные скорости доступа, низкий пинг, эксклюзивные игровые преимущества и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

Подать заявку на участие и узнать подробнее о кибертурнире можно на сайте https://wgevents.net/cis/1cup_khab. Завершится регистрация 28 февраля в 23:59 по местному времени или по достижении лимита турнира - 32 команды.

