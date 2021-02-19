Автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском районе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По информации государственного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю, сегодня, 19 февраля, на трассе Хабаровск - Троицкое в аварию попал пассажирский автобус.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной автодороге А-376, в районе 86 километра. Автобус ехал по маршруту «Хабаровск - Троицкое» и предположительно съехал в кювет.

- По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие люди, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В салоне на начало поездки находились 17 человек и водитель автотранспорта. Три человека пострадали в аварии, водителю необходима деблокировка.

На место аварии выехали бригады спасателей и скорой помощи. Подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия на данный момент уточняются.

Спасатели предупреждают жителей Хабаровского края о том, что необходимо соблюдать установленные законом правила дорожного движения во избежание возникновения аварий.

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