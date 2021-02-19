Просроченное молоко отправили в диспансер в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае в Николаевский противотуберкулезный диспансер поступила крупная партия питьевого молока ,у которого истек срок годности.

- В феврале 2021 года управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям выявило нарушения в оформленных электронных ветеринарных сопроводительных документах на молоко, которое было направлено в социальное учреждение региона, - рассказали в управлении Россельхознадзора. - Всего туда ушло 600 литров молока.

Уполномоченное лицо оформило документы на крупную поставку молока, как оказалось, с истекшим еще в ноябре сроком годности. Продукт можно было употребить до 26 ноября прошлого года. Просроченная партия поехала в Николаевский противотуберкулезный диспансер - краевое учреждение здравоохранения.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность субъекта, допустившего отправку просроченного молока, приостановили. Из диспансера потребовали изъять просроченную продукцию.

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