Посылку, привязанную к стреле арбалета, закинули в колонию Хабаровска

В Хабаровском крае сотрудники исправительной колонии №1 УФСИН России предотвратили проникновение в учреждение запрещенной посылки.

- В ходе реализации оперативной информации, между гаражей, прилегающих к территории исправительной колонии, на которой установлены режимные требования, был задержан гражданин, который при помощи арбалета пытался осуществить переброс на территорию учреждения запрещенных предметов, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю.

По информации УФСИН, инспектор-кинолог с помощью собаки нашел на территории колонии стрелу арбалета, к которой был привязан сверток. Сотрудники выяснили, что в свертке, привязанном к стреле, находились три пластиковых контейнера с неизвестным темным веществом. Специалисты предположили, что это наркотические вещества. Помимо контейнеров в свертке находилось еще шесть сим-карт.

Гражданина, которого подозревают в совершении переброса стрелы на территорию колонии, задержали. Материалы этого происшествия переданы в полицию.

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