Мемориальную доску в память о Сергее Орлове открыли в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мемориальная доска в честь Сергея Орлова, Героя России, лейтенанта милиции открылась в поселке Березовка на здании школы №1.

- Пять школ из 11 в Краснофлотском районе Хабаровска носят имена героев, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - В том числе школа имени Сергея Орлова.

Сергей Орлов родился в Хабаровске 26 ноября 1972 года. Учился в хабаровской средней школе № 73, ныне первая гимназия. Затем учился в электротехникуме связи. Служил оператором-радиоперехватчиком. Был в Чечне дважды. Награжден медалью «За отвагу». Из второй поездки уже не вернулся.

Орлов стал Героем РФ по указу президента России 12 марта 1997 года. Навсегда он теперь зачислен в списки личного состава ДВ РУБОП МВД РФ и занесен Книгу Памяти УВД России по Хабаровскому краю.

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