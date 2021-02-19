Салют к 23 февраля отрепетировали военные в Хабаровске

В Хабаровске прошла репетиция салюта к 23 февраля. Военнослужащие нештатного салютного дивизиона Восточного военного округа тренировались для того, чтобы в день мероприятия действия были слаженными и четкими.

- Произведено по три залпа холостым боеприпасом из гаубиц Д-30 для отработки синхронности действий военнослужащих, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. Сейчас в ВВО подходит к концу подготовка к празднику.

В день праздника, 23 февраля, будут задействованы несколько десятков артиллерийских орудий и установок для запуска фейерверков.

Праздничные фейерверки пройдут в краевой столице, во Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. В день празднования Дня защитников Отечества прогремит 30 залпов салюта.

Во время фейерверка в Восточном военном округе будут задействованы больше 600 сотрудников. Они запустят в небо почти три тысячи холостых боеприпасов и зарядов фейерверка.

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