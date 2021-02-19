Школьники и студенты Хабаровского края поучаствуют в онлайн-игре «1418» Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники и студенты станут участниками исторической игры всероссийского масштаба - «1418». Игра поможет учащимся подготовиться к будущему «Диктанту Победы», так как посвящена событиям ВОВ. Это командная игра, которая проходит в режиме онлайн для ребят от 14 до 18 лет.

- В игре будут тематические задания, которые изначально основаны на событиях, реально происходящих во время войны, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Кроме общих вопросов по теме войны, ребята выполнят задания, связанные с историей того округа, в котором живут.

Сама игра начнется 17 марта текущего года. Время для каждого округа будет свое, в связи с разницей часовых поясов. О том, как принять участие в этой игре, можно узнать на сайте «игра-1418.рф». Участники получат сертификаты, а победители и финалисты - дипломы и ценные призы.

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