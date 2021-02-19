Канализационные отходы сбросили в реку Малая Сита в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края поступила информация о незаконном сбросе в реку Малая Сита канализационных стоков. Для проверки информации на место выехали инспекторы.

- На следующий день после получения сигнала специалисты профильных управлений выехали в указанную местность, - рассказали в пресс-службе управления. - Во время осмотра специалисты отобрали пробы воды в реке для анализа.

По предварительной информации, канализационные стоки попадали в реку из-за поломки канализационной трубы. Вода, взятая для анализа, передана в лабораторию, где проверят уровень концентрации веществ. В случае если норма будет превышена, виновник выплатит штраф.

Сообщить о фактах загрязнения воды можно в главное управление контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.