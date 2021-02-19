Перепись бизнеса началась в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Перепись малого и среднего предпринимательства проходит один раз в пять лет. Она призвана оценить состояние этого сегмента экономики, выявить тот бизнес, который «не выжил» в прошлом году из-за пандемии.

- Сбор данных пройдет в первом полугодии текущего года, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Перепись является обязательной. С ее помощью бизнесмены увидят, какие ниши пустуют или являются перспективными.

Власти смогут оценить, кому требуется поддержка, в том числе инвестиционная. Подать информацию о своем бизнесе коммерсанты могут электронно, или традиционно. Анкету необходимо направить на сайт Федеральной службы государственной статистики, через портал Госуслуг или через территориальное управление. Вся информация будет строго конфиденциальна, личные данные публиковаться не будут.

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