Частные дома будут газифицировать по сниженному тарифу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Жители региона в текущем году смогут подвести газораспределительные сети на своем участке по специальному тарифу, который утвердил комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.

- Сниженный тариф поможет краю активнее перейти на газификацию, - комментируют в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В Хабаровском районе и в районе имени Лазо проживает больше всего потенциальных потребителей газа.

До прошлого года цены на газификацию государство не регулировало, поэтому происходило частое завышение стоимости компаниями. Цена была в районе 150-200 тысяч рублей. Сейчас же стоимость по тарифу составляет 25-30 тысяч рублей.

Чтобы провести на своем участке газораспределительные сети, необходимо обратиться в соответствующую компанию. По сниженному тарифу работает несколько.

В стоимость входит строительство газопровода, обустройство системы электрохимической защиты от коррозии, установка отключающих устройств, прибора учета, и другое.

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