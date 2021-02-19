Комсомольский НПЗ с начала 2021 года увеличил выпуск автобензинов на двадцать процентов

Комсомольский НПЗ с начала 2021 года увеличил выпуск автобензинов на 20%

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть»), с начала 2021 года на 20% увеличил выпуск автомобильных бензинов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам января-февраля, сообщили в пресс-службе предприятия, было выпущено почти 82 тысячи тонн автобензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98.

Рост объемов стал возможен благодаря беспрецедентной программе «Роснефти» по модернизации НПЗ, принадлежащих компании. В программу вложат свыше полутора триллионов рублей, из них инвестировано уже более 900 млрд рублей. На эти деньги построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки. Сейчас компания полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Если говорить конкретно о Комсомольском НПЗ, то в рамках программы модернизирована установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-2. В результате увеличен выход светлых нефтепродуктов и выросло производство низкосернистого судового топлива RMLS 40 с улучшенными экологическими характеристиками. На очереди - техническое перевооружение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-3.

Кроме этого завод реализует масштабный проект «Строительство комплекса гидрокрекинга». После ввода комплекса в эксплуатацию глубина переработки нефти на КНПЗ превысит 92%. Завод сможет выдавать дополнительные объемы дизтоплива стандарта «Евро-5», а также авиационный керосин. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 миллиона тонн в год.

Также на Комсомольском НПЗ введена в строй информационно-аналитическая цифровая платформа. Технические параметры всех производственных установок и данные с информационных систем предприятия оцифровываются каждые пять секунд. Таким образом специалисты предприятия могут в круглосуточном режиме моделировать необходимые производственные решения.