Больше 35 тысяч военнослужащих поставили прививку от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске больше 35 тысяч военнослужащих Восточного военного округа уже поставили прививки от новой коронавирусной инфекции.

- На прошлой неделе в военные медицинские учреждения Восточного военного округа поступило около 23 тысяч доз вакцины «Спутник V», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Вакцинирование происходит внутримышечно, во время процедуры соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, используются исключительно индивидуальные медицинские инструменты и стерильные приборы.

Перед тем, как начинается процедура вакцинации, сотрудники военных медицинских учреждений проходят обязательный инструктаж. Военные, которые готовятся к вакцинации, обязательно проходят предварительный комплексный медицинский осмотр.

В Хабаровском крае идет массовая вакцинация населения, в регионе прививку от коронавируса может поставить каждый житель.

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