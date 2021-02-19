Хабаровской таможне исполнилось 45 лет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сегодня, 19 февраля, Хабаровская таможня отмечает 45-летие со дня образования. За минувшие пять лет управление зарегистрировало порядка 25 миллионов тонн груза, а в бюджет государства перечислило больше 48 миллиардов рублей.

- Основные товары, которые экспортировались - лес, лесоматериалы, изделия из металлов, продукты и сельскохозяйственное сырье, - рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни. - Импортировались в регион чаще всего запчасти на машины, специализированная техника, одежда, обувь, продукция, химия.

Самыми крупными партнерами по торговле на экспорт стали Китай, Германия, Филиппины. В регион импортировали товары чаще всего Германия, Республика Корея и Китай.

За последние пять лет Хабаровской таможней возбуждено порядка 210 уголовных дел, дел об административных правонарушениях насчитывается порядка 3,5 тысячи.

Хабаровская таможня была основана в 1976 году и к сегодняшнему дню стала самой крупной в России по региону деятельности, включив в себя Амурскую, Еврейскую автономную области и Республику Саха (Якутия).

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