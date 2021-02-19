На водителей автобусов без масок составили административные протоколы в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске прошли очередные рейды транспортников. Ведомство проверило, как соблюдаются противоэпидемические меры в автобусах, трамваях и троллейбусах как пассажирами, так и экипажами.

На водителей, которые ездят без масок, составлены административные протоколы.

- За прошлую неделю специалисты профильной структуры администрации Хабаровска провели 15 проверок, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Проверили 336 единиц общественного транспорта. Пассажирам разъяснили необходимость соблюдать масочный режим.

Кроме того, прошло три рейда вместе с полицией. Осмотрели 77 автобусов, водители двух из них были без масок. На них составили административные протоколы.

Общественный транспорт обрабатывают дезинфицирующими средствами как в течение дня, так и после смены.

Жителей краевой столицы призывают не пренебрегать мерами защиты, в Хабаровске продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

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