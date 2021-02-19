Конкурс на звание «Отца года» пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице традиционно выберут лучшего папу. Выберут «Отцов года» в Хабаровске в середине мая. В марте этого года администрация города начнет принимать документы на кандидатов.

- Мероприятие направлено на поощрение заслуг отцов, развивающих и укрепляющих семейные традиции и ценности, формирующих у детей чувство патриотизма и внесших значимый вклад в развитие города, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Дипломы получат те мужчины, которые находятся в официальном браке и воспитывают троих и более детей.

Каждый год в конкурсе выявляют лучших пап, их традиционно награждают, чаще всего выбирают не более пяти отцов. Отбор пройдет в два этапа, первый - по районам, второй - по городу. Подать документы можно в управлениях районами с первого по 31 марта.

С 10 апреля по 15 мая кандидатов от районов рассмотрят уже на общегородском конкурсе и выберут лучших.

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