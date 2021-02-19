Больше скверов и парков отремонтируют в Хабаровском крае в 2021 году Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае продолжается благоустройство территорий для отдыха жителей - аллей, парков, скверов и прочих.

В текущем году в регион поступило дополнительное финансирование в рамках этого проекта в размере порядка 19,5 миллиона рублей. Так, вместо заявленных в плане 102 мест, благоустроят и облагородят 120.

- Поступившие деньги разделили на 19 муниципалитетов края, которые подавали заявления, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В частности деньги пойдут в Хабаровск, Комсомольск, Амурск, Вяземский, Чегдомын, Солнечный районы и еще несколько других районов края. Некоторые муниципальные образования деньги потратят на благоустройство новых площадок, а другие на создание новых зон отдыха на уже существующих территориях.

В Хабаровске планировалось обустроить несколько объектов - пять новых скверов. Дополнительное финансирование позволит обустроить еще один объект в парке имени Юрия Гагарина.

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