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Компенсацию на оплату «коммуналки» получат жители Хабаровского края

Почти три миллиарда рублей на эти цели выделят из краевого бюджета
Оксана ШЕМЕТОВА
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Компенсацию на оплату «коммуналки» получат жители Хабаровского края

Компенсацию на оплату «коммуналки» получат жители Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают оказывать материальную поддержку в виде компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг. Воспользоваться поддержкой могут малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане. Субсидия рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости коммуналки.

- Выплату дадут в том случае, если на оплату коммунальных услуг у семьи уходит больше 22% доходов, - напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Такая поддержка оказывается на полгода. За прошлый год ею воспользовались больше 36 тысяч жителей региона.

Если человек является собственником жилья, неработающим и в возрасте от 70 и 80 лет, то он может получить компенсации за потраченные средства на капремонт дома. Многодетные семьи также могут вернуть себе 30% потраченных на коммуналку средств.

- Чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства, в МФЦ либо направить заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг и предоставить квитанции об оплате ЖКУ, - рассказали в правительстве.

Размер компенсации определяется на основании квитанции об оплате.

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