Сказочные герои приглашают на полевую кухню

Все мы чтим тот вклад, что для нас делают наши мужчины в армии, в обычной жизни и готовы сделать в случае чего. Мы – взрослые. И от нас зависит привьём ли мы это уважение своим детям. Лучше всего в этом помогут сказочные герои, которые подарят добрый праздник 23 февраля всем жителям Хабаровска в ТЦ «Юбилейный».

В этот день будет устроена полевая кухня от народного магазина «Галамарт». Мурлыкающие рыжие котики и волшебницы Бабки Ёжки накормят всех настоящих мужчин и их боевых подруг гречкой с тушёнкой, да хлебом с чаем.

Это ещё не всё. Каждый участник получит из мохнатых лап купоны, которые он сможет обменять на подарок за любую покупку в федеральной франчайзинговой сети «Галамарт».

Мероприятие состоится по адресу:

Город Хабаровск, ТЦ «Юбилейный», ул. Шкотова, д. 4,

23 февраля с 12:00 часов.