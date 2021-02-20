Обстановка в Хабаровском крае на 20 февраля: пожары, погода, режим ЧС Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Субботний день, 20 февраля, начался в Хабаровском крае спокойно. По прогнозам синоптиков, в регионе опасных метеорологических явлений не ожидается.

В краевой столице, по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 февраля небольшой снег. Днем температура от -7 до -9 градусов, ветер северо-восточного направления, 7-12 метров в секунду.

На юге края также небольшой снег. Температура от -4 до -9. В центре региона лишь в некоторых местах пройдет снег. Днем от -5 до -12 градусов. На севере края небольшой снег. От -8 до -15 градусов.

- В связи с ликвидацией последствий снежного циклона, в Ванинском, Комсомольском, Нанайском и Советско-Гаванском муниципальных районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За прошедшие сутки в регионе произошло 10 пожаров, два из них были в жилом секторе, остальные на прочих объектах.

В крае действует масочный режим.

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