Вакцинация от коронавируса продолжится в ЕАО в праздничные дни Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжается в регионах страны, в том числе в Еврейской автономной области. По информации правительства области, в регионе общее число подтвержденных случаев заболевания ковидом - 4293 человека. Справились с инфекцией за все время 4091 человек. К сожалению, есть и летальные исходы болезни - в области их 118.

- В госпиталь области положили 28 человек с коронавирусом, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Дома лечатся 56 человек.

В ЕАО продолжается массовая вакцинация населения от инфекции. Правительство сообщило, что праздничные дни - не повод останавливать прививочную кампанию. То есть в праздники больницы будут продолжать вакцинацию. Поэтому каждый может уделить время своему здоровью и поставить прививку в эти дни.

По данным правительства ЕАО, в области за сутки прививки ставят порядка 200 человек. На данное время привились почти четыре тысячи жителей региона. Ревакцинацию из них прошли больше тысячи человек.

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