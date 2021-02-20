Пропавшего школьника ищут жители Хабаровска и поисковые отряды

В Хабаровске 18 февраля пропал ребенок. Поисками занимаются родственники мальчика, отряд «Амур-поиск» и неравнодушные жители краевой столицы.

Мальчика зовут Воробьев Даниил Дмитриевич, ему 13 лет. Предположительно, мальчик пропал в районе Военно-морского лицея, в Северном, по улице Авроры,12.

Даниил Воробьев в день пропажи был одет в черную куртку чуть выше колен. На нем была вязаная черная шапка, черные зимние ботинки. С собой у мальчика был портфель и смарт-часы. Рост мальчика - 147 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие.

Поисково-спасательный отряд «Амур-спас» прочесывает окрестности лицея и проходящие рядом улицы. Мальчика ищут на улице, в заброшенных зданиях, в подъездах домов.

Всех неравнодушных жителей Хабаровска просят помочь в поисках ребенка. Если кто-то увидит в подъезде или в районе мальчика с похожими приметами, просьба сообщить сотрудникам поисково-спасательного отряда. Номера телефонов указаны на фотографии.

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