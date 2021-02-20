Рыбака сняли с оторвавшейся льдины в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае 19 февраля в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила оперативная информация о том, что в бухте Силантьева, на мысе Дюанка Ванинского района, оторвалась льдина, на которой находился рыбак.

- Для того, чтобы эвакуировать человека, застрявшего на льдине, на место происшествия вышел спасательный буксир «А-1» от «Ванино ТрансУголь», а также аэробот со спасателями, - рассказали в пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю.

Как уточняют спасатели, оторвавшаяся майна была шириной почти в 10 метров. От берега отрезан был один человек. Спасатели эвакуировали рыбака на берег посредством буксира. Мужчина в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не потребовалась.

В спасательной операции участвовали 17 человек и три единицы специальной техники.

Спасатели в очередной раз предупреждают жителей Хабаровского края о том, что находиться на льду опасно.

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