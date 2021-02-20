В пострадавшие от циклона районы Хабаровского края отправили стройматериалы Фото: Правительство Хабаровского края

В Совгаванский и Ванинский муниципалитеты региона отправлена партия строительных материалов для ремонта кровель домов, которые пострадали от снежного циклона.

- Выделено 385 листов шифера, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Стройматериалы погрузили на автотрал, который должен был приехать в районы прошлой ночью.

Напомним, в Совгаванском, Ванинском, Нанайском и Комсомольском районах после снежного циклона был введен режим чрезвычайной ситуации. В 54 поселениях 9,5 тысячи домов остались без света, разрушились крыши 45 зданий. Помощь районам оказывается правительством Хабаровского края.

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, лично посетил пострадавший Совгаванский район и провел соответствующее заседание, где распорядился оказать помощь жителям в ремонте.

На день 19 февраля практически во всех населенных пунктах была восстановлена подача света.

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