Урожайность сельхоз культур увеличится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае началась подготовка к весенним полевым работам. На встрече собрались фермеры, руководители крупных хозяйств и представители минсельхоза края.

- Прошел ежегодный штаб по планированию посевной кампании на 2021 год, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Обсудили, какая помощь требуется сельхозпроизводителям в этом году.

Одни из главных вопросов, которые обсуждались на встрече - сохранение плодородия почв и увеличение урожайности сельхоз культур.

- В прошлом году в результате ЧС в крае пострадало более 7 тысяч гектаров земель, которые были сильно переувлажнены, - рассказали в профильном ведомстве. - В этом году мы планируем увеличить площади посева до 72 тысяч гектаров.

В правительстве края уточнили, что аграриям будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе в виде компенсации затрат на посевы. На эти цели аграриям выделено 115 миллионов рублей. До 15 марта можно оформить документы на выплату.

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