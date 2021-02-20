Холодную воду отключили на Амурском бульваре в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице по состоянию на 20 февраля отключений горячей воды не происходило. Холодную воду отключили утром в краевой столице в доме №16 по улице Амурский бульвар. Причина отключения - технические работы ЖЭУ.

- Вчера, 19 февраля, в краевой столице дорогу чистили 62 единицы техники, а ночью - 44. Всего с дорог вывезли 2885 кубов снега, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

В Хабаровске за прошлый день эвакуировали пять машин с парковок из-за нарушения правил.

Всего в городе произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. В городе было два пожара и два возгорания. Скорую медицинскую помощь в центре региона вызвали за прошлый день 605 раз.

Сегодня, 20 февраля, по городу работают 572 автобуса, 31 трамвай и 16 троллейбусов.

В краевой столице на день 20 февраля не работает 31 лифт.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.