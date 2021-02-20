Мужчину избившего до смерти жену в Хабаровске посадят на пять с половиной лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске вынесли приговор местному жителю, который совершил особо тяжкое преступление в отношении своей жены.

Прокуратура города Хабаровска поддержала государственное обвинение в отношении жителя Хабаровска. Супруги распивали алкоголь, затем поссорились, мужчина нанес жене удары в голову и по телу. Затем, как сообщает прокуратура, ушел из дома, чтобы успокоиться.

- В ходе обоюдной ссоры телесные повреждения получил и сам фигурант дела, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Когда мужчина вернулся домой уже утром, он посчитал, что супруга просто спит, и укрыл ее одеялом. Позднее он понял, что женщина мертва. Мужчина вызвал скорую, полицию, родственников и остался на месте преступления.

Медики констатировали, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Супруг погибшей свою вину полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.