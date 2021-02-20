Школьникам рассказали о последствиях употребления наркотиков в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ученикам 13 школ рассказали о том, какие последствия могут быть от употребления снюса и других наркотических веществ.

- В течение недели стоматологи и психиатры-наркологи проводили приостановившиеся из-за пандемии беседы со школьниками, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Случаев употребления снюсов стало больше в регионе.

Снюс - это измельченный увлажненный табак, который гораздо токсичнее сигарет. Влияет на человека он за считанные секунды, а последствия от его употребления могут быть страшные. Этот наркотик сразу же попадает в организм, влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему. Человек перестает жить обычной жизнью, не интересуется учебой, хобби, спортом, становится раздражительным и агрессивным. Страшное последствие употребления снюсов - язвы во рту. Вещество сильно разъедает полость. Как следствие - возможен рак.

Каждый день в психиатрическую больницу края обращаются родители детей, попавших под влияние наркотиков. Случаев становится все больше, поэтому специалисты пытаются предотвратить попадание подростков под пагубное влияние. Такие акции и мероприятия против наркотиков - хорошая возможность донести нужную информацию до каждого подростка.

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