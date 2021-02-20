Дети передали на подводную лодку «Хабаровск» мишку Тишку Фото: Администрация Хабаровска

Дети из города Хабаровска попросили мэра города Сергея Кравчука передать экипажу подводной лодки «Хабаровск» подарок - пушистого серого матроса - мишку Тишку. Игрушку ребята сделали сами, своими руками. Градоначальник отдаст талисман на борт атомохода, который сейчас на Камчатке.

- Я непременно отправлю ваш подарок подводникам. Уверен, он обязательно принесет им удачу в долгих походах и охране рубежей нашей страны, ведь вы очень старались, делая его для команды, - сказал детям Сергей Кравчук.

Юные мастера сделали поделку в своей студии творчества после того, как узнали, что самая мощная атомная подлодка названа в честь нашего города. Поэтому ребята сделали подводникам талисман - мишку Тишку.

Еще одного медведя, только черного, как символ Хабаровска подарили мэру города ко Дню защитников Отечества.

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