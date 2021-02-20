Прием документов на улучшение жилищных условий стартует в марте в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В марте текущего года подать документы на получение господдержки для целей улучшения жилищных условий могут семьи Хабаровского края, где муж и жена не переступили возрастной порог в 35 лет. Документы принимают в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске.

Помощь молодым семьям по этой программе подразумевает под собой выплату денег на улучшение жилищных условий. Потратить средства можно на покупку строящегося жилья или готового.

Поучаствовать в программе могут семьи, где муж и жена не достигли еще возраста 35 лет, при этом семья должна нуждаться в этом самом улучшении условий.

- Краевой бюджет выделит в 2021 году на эту программу почти 167,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. При этом семья из трех человек получит 1,6 миллиона рублей.

Отметим, что использовать поддержку можно в том муниципалитете, где семью признали нуждающейся. Это сам Хабаровск, Город юности и Хабаровский район. Между ними поделится финансирование исходя из спроса семей.

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