Фотовыставка «Эпоха Алексея Черного в архивных документах» открылась в аэропорту Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В аэропорту Хабаровска в терминале внутренних авиалиний стартовала выставка фотодокументов под названием «Эпоха Алексея Черного в архивных документах». Посмотреть на материалы выставки можно в течение месяца. Здесь представлены документы из архивов, которые раньше еще нигде не выставляли.

Помимо этого государственный архив Хабаровского края покажет документальное кино, где показано интервью Алексея Черного.

- Здесь впервые выставлены те документы, которые подписывал сам Алексей Клементьевич 19 декабря 1942 года, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - На уникальных фотографиях выставки можно увидеть важнейшие исторические события того времени - запуск «Солнечного» горнообогатительного комбината, Краснореченского молочного комбината, как открывалась птицефабрика, как открывалась морская переправа «Ванино - Холмск» и прочие важные события.

Помимо этого на фотокарточках можно будет увидеть выдающихся людей той эпохи, например, Брежнева, Горбачева, Ельцина. Раньше эти материалы выставляли в Хабаровском музыкальном театре.

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