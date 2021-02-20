В поселке Корфовский в цифровом формате увековечили память о ветеране Алексее Лубянкине

В Корфовском появилась цифровая табличка в честь ветерана Алексея Лубянкина Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Корфовский Хабаровского района увековечили память о ветеране Алексее Лубянкине. В честь героя Великой Отечественной войны была названа одна из улиц поселка, а сегодня, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества на одном из домов появилась специальная табличка с QR-кодом. Просканировать код и получить развернутую информацию можно с помощью смартфона.

Алексей Лубянкин участвовал в боевых действиях в составе Краснознаменной морской стрелковой бригады Карельского фронта. В ноябре 1944 года за спецоперацию против финских войск был награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, а также орденом Отечественной войны II степени. После войны вернулся в Корфовский.

К сожалению, ветерана не стало в сентябре прошлого года.