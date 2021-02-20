Конкурс на лучшее новогоднее украшение общественного транспорта завершился в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в декабре прошлого года стартовал конкурс на лучшее украшение автобуса, троллейбуса или трамвая к Новому году. Итоги подвели в профильном управлении. По результатам было выбрано 10 лучших конкурсантов. Экипажи победителей наградили.

Целью конкурса стало привлечение перевозчиков к украшению транспорта и, как следствие, поднятию новогоднего настроения у экипажей и пассажиров.

- Машины оценивались по внешнему виду, экипировке, красочности и возможности произнести поздравление пассажирам по громкоговорителю, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Участники конкурса хорошо справились с задачей и создали для людей новогоднюю атмосферу. Кое-где экипаж даже работал в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также цыгана, снеговика и даже Бабы Яги.

В финал вышли семь автобусов, два трамвая и один троллейбус. Все 10 победителей получили премии от мэрии города и благодарности от градоначальника.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.