Пострадавших в ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск отвозил по больницам росгвардеец

Благодаря грамотным действиям капитана Валентина Горбенко люди быстро получили первую помощь. Фото: Росгвардия

Авария на 81 километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре произошла на глазах у инспектора ВАИ управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Капитан Валентин Горбенко ехал в командировку на служебном автомобиле. Счастливая случайность, что именно он оказался на месте происшествия в момент столкновения междугороднего автобуса и автоприцепа. Росгвардеец не только оперативно вызвал подмогу, но и оказал пострадавшим первую помощь.

- Подъехав к месту аварии, я сразу увидел маршрутку, которую от столкновения вынесло в кювет. Некоторые из пассажиров автобуса смогли самостоятельно выбраться из него и сидели на снегу, - рассказывает Валентин Горбенко. - Но в автобусе все еще оставались несколько пострадавших, получивших серьезные травмы, в том числе и водитель маршрутки.

Инспектор частично перекрыл дорогу служебным автомобилем, чтобы другие участники дорожного движения не пострадали. Сам же вместе с другими очевидцами начал оказывать помощь пассажирам. Из автобуса удалось извлечь двух пенсионерок, у женщин были травмы различной степени тяжести. Валентин Горбенко с помощниками перенес их в служебное авто и повез в участковую больницу села Маяк. Сейчас жизни и здоровью обеих женщин ничто не угрожает.

Напомним, ДТП произошло около 8 утра 19 февраля. От внедорожника, шедшего по трассе, отсоединился прицеп, который влетел в междугородний автобус. Маршрутку выкинуло в кювет.