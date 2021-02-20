В Хабаровском крае уже начали готовиться к пожароопасному сезону

Первый этап тренировки прошел в режиме видеоконференции Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

МЧС России совместно с муниципалитетами заблаговременно начали готовиться к пожароопасному сезону в Хабаровском крае. В режиме тренировки они отработали один из сценариев распространения огня вблизи населенного пункта.

Основным моментом тренировки стала координация всех участников при угрозе природного пожара и возникновения ЧС. Для каждого муниципального района была дана учебная вводная: вблизи населенного пункта возник природный пожар, который стремительно развивался в сторону жилых домов и объектов экономики. Участникам необходимо было оперативно разработать меры по предупреждению перехода огня на постройки, а также по защите населения от стихии.

Лучше всех проработали вопросы защиты территорий и населения от ЧС и справились с поставленными задачами представители органов власти в Амурском, Солнечном и Хабаровском районах. Первый этап прошел в дистанционном режиме. Следующее учение будет носить уже практический характер, на котором все взаимодействующие подразделения отточат совместные мероприятия по предупреждению и тушению возможного природного пожара, угрожающего населенным пунктам.