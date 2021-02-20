Уголовное дело завели после срыва крыши с детсада в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае, в Совгавани из-за снежного циклона, который буйствовал на территории региона 16 и 17 числа этого месяца, со здания дошкольного образовательного учреждения сорвало крышу.

При выполнении ремонтных работ крыши были совершены ошибки и нарушены правила и нормы.

- По итогам проверки прокуратуры было заведено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Выяснилось, что при проведении работ по реконструкции крыши допущены нарушения требований строительных норм и правил, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью детей.

После того, как прокуратура провела проверку, ее результаты были отправлены в следственные органы, те в свою очередь завели уголовное дело по факту этого нарушения.

Напомним, во время циклона в нескольких муниципалитетах Хабаровского края произошли разрушения, 45 строениям требуется ремонт.

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