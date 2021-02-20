Михаил Дегтярев поздравил защитников Отечества с праздником Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества. Михаил Дегтярев поздравил сотрудников ВВО, ФСБ, Хабаровского пограничного института, войск Национальной гвардии и Амурского спасательного центра МЧС России и подарил им наручные часы и денежные премии. В церемонии принял участие командующий Восточным военным округом генерал-полковник Геннадий Жидко.

- Служба на Дальнем Востоке - дело почетное. В нашем регионе много военных династий и много семей, которые имеют какое-либо отношение к военным, к армии, - сказал Михаил Дегтярев. - Выражаю вам благодарность за достойное исполнение своего воинского долга. Спасибо вам за помощь, которую оказываете жителям края при ликвидации и предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций, а также за участие в борьбе с эпидемией коронавируса.

Михаил Дегтярев после торжественной части отправился к мемориалу «Вечного огня» и к монументу в память о советских и российских воинах, павших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, венками почтил память воинов. После глава региона навестил ветеранов ВОВ, выразил им слова благодарности и почтения за их труд и героизм.

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