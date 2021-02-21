Обстановка в Хабаровском крае на 20 февраля: погода, геомагнитная обстановка, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщают метеорологи 21 февраля в Хабаровске преимущественно без осадков, температура ночью от - 15 до -17, днем от -7 до -9, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В южных районах – ночью небольшой снег, температура ночью от -15 до -20, днем от -5 до -10, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от -11 до -27, днем от -5 до -13, ветер различных направлений 2-10 м/с.

В северных районах – без существенных осадков (Николаевский, Ульчский муниципальные районы - ночью небольшой снег), температура ночью от -12 до -23, днем от -7 до -14, ветер западный, северо-западный 4-13 м/с.

Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

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