Около 100 спасателей в Еврейской автономии привились от коронавируса Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Как сообщают в Главном управлении МЧС по Еврейской автономной области на этот момент около сотни сотрудников ведомства уже сделали прививку против коронавируса. Между просим пункт вакцинации расположили прямо на территории управления – все для удобства спасателей.

- Губернатор Еврейской автономной области объявил 2021 год - годом здоровья, - подчеркнул Роман Бойко, начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. - Сегодня своему здоровью мы должны уделять повышенное внимание, как никогда ранее. Вакцинация – является одним из этапов системной работы над укреплением здоровья, наряду с профилактикой, спортом и здоровым образом жизни. Это – ответственность не только за себя лично, но и за коллектив.

Прививки ведутся российским препаратом «Спутник V». Вакцинация проходит добровольно, с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер. Во время процедуры медики тщательно контролируют состояние пациентов и выдают памятки – когда необходимо пройти второй этап вакцинации.