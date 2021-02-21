Женщина поблагодарила следователей Николаевского района, поймавших преступника Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В 2019 году жительница Николаевского района решила присмотреть себе жилье получше. Женщина взяла кредит, день перевели ей на банковскую карту – более 250 тысяч рублей. Когда пришло время платить за коммунальные услуги, он отдала карту 28-летнему парню, с которым жила в то время.

Возлюбленный, получив и карту, и пин-код долго не думал, прямо в банке он обналичил все деньги и сбежал в другой город. Когда женщина поняла, что ее обвели вокруг пальца то написал заявление в полицию.

Делом занялись сотрудники следственного отдела районного отдела полиции: Лилия Урываева и Кристина Каржинская. Девушки отыскали злодея, и вернули пострадавшей ее деньги. Сейчас дело передано в суд. Парня обвиняют по статье «Кража».

- Максимальная санкция за совершение данного противоправного деяния предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, - отметили в ведомстве.

Пострадавшая поблагодарила следователей в благодарственном письме.