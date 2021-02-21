Мальчик, потерявшийся в Хабаровске в районе Военно-морского лицея найден живым Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

О том что 13-летний мальчишка пропал, в полицию, а также волонтерам сообщили родители 18 февраля. По словам близких школьник пропал в Северном микрорайоне города. Два дня сотрудники полиции, следственного комитета, волонтеры «Лиги-спас» искали подростка в районе базы КАФ.

К счастью, мальчишка был найден живым, сейчас по словам сотрудника «Лиги-спас» с ним работают специалисты по делам несовершеннолетних, затем мальчишку передадут родителям.

- Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске ребенка, - поделился в соцсетях радостью отец школьника. – Не могу спокойно говорить – эмоции. Всем большое спасибо, вы все люди. Я даже не знал, что наш город такой дружный.

Как сообщают поисковики на призыв о помощи откликнулись десятки людей. Мальчика искали рядом с Военно-морским лицеем на улицах, в заброшенных зданиях, в подъездах домов. Поздно вечером операция завершилась успехом.