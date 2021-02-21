Мужчину из огня спасли пожарные в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О том что в жилом доме, расположенном на проспекте Строителей в Амурске пожар, на пульт охраны сообщили сами жильцы. Расчеты выехали на место происшествия немедленно. На месте информация подтвердилась.

- Как оказалось в одной из комнат двухкомнатной квартиры горели мебель, домашние вещи, деревянная оконная рама, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожарные организовали разведку задымленных помещение и эвакуацию людей двумя звеньями газодымозащитной службы, одновременно с этим приступили к тушению огня.

На балконе верхнего этажа был обнаружен задыхающийся от дыма мужчина. Пламя уже вырывалось из квартиры и помощь требовалась немедленно. Пожарным пришлось применить автолестницу.

- Мужчина был спасен начальником караула 23 пожарно-спасательной части Дмитрием Кулыгиным, - поделились информацией в ведомстве. - Бригадой скорой помощи с признаками легкого отравления продуктами горения он был доставлен в медицинское учреждение.

Его трое соседей были выведены из квартир на свежий воздух через задымленный подъезд. С огнем пожарные справились достаточно быстро. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Госпожнадзора, выясняющие причины возгорания.

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