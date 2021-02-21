Безработный похитил два флакона французских духов в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Все началось с того, как в парфюмерном магазине обнаружили пропажу двух флаконов дорогих французских духов стоимостью в 13 тысяч рублей. Управляющая чтобы найти похитителя обратилась в полицию.

Как оказалось, работники торговой точки довольно подробно запомнили возможного похитителя – уж очень не вязалась его внешность с любителем дорогого парфюма. К тому же идентификации злоумышленника помоги записи видеокамер.

Пока следователи искали злодея, он сам заявился в магазин, видимо за второй партией продукции. Менеджеры вызвали полицию и подозреваемого задержали.

- Им оказался 44-летний безработный. Мужчина проживает в доме, где расположен магазин. Хабаровчанин юридически не судим, но ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал, что духи продал в районе рынка незнакомым людям, а полученные деньги уже потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция по которой - 5 лет лишения свободы.

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