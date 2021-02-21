Преступление, совершенное 10 лет назад, раскрыли в Хабаровске Фото: Юлия ДУБИНА

Как сообщили в региональном следственном комитете 13 октября 2010 года двое мужчин встретили на улице незнакомого человека. Привязавшись к прохожему по незначительному поводу, они жестоко избили его и сбежали. Позже человек скончался в больнице.

Для того чтобы раскрыть преступление следователям потребовалось десять лет, однако в конце концов злоумышленникам не удалось уйти от наказания.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1988 и 1990 года рождения, обвиняемых в совершении преступления, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Данное преступление было раскрыто благодаря совместной работе, проведенной следователями отделения по раскрытию преступлений прошлых лет и следователями-криминалистами следственного управления.

Сейчас дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.