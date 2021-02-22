Обстановка в Хабаровском крае на 22 февраля: погода, солнечная активность, радиационный фон

По всему краю 22 февраля пройдет снег Фото: Петр МОЛОТОВ

По данным Хабаровскгидромета 22 февраля в Хабаровске днем ожидается небольшой снег, температура ночью от - 17 до -19, днем от -7 до -9, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В южных районах – ночью небольшой снег, температура ночью от -13 до -18, днем от -6 до -8, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В центральных районах также ожидается небольшой снег, температура ночью от -10 до -25, днем от -8 до -13, ветер различных направлений 2-10 м/с.

В северных районах – снег, температура ночью от -11 до -21, днем от -6 до -9, ветер западный, северо-западный 4-13 м/с. На побережье Татарского пролива также ожидается снег, температура -6 - 8 градусов, ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

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