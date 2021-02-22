Свыше 23 тысяч жителей Хабаровского края прошли вакцинацию от коронавируса

Прививку от ковида получили свыше 23 тысяч жителей края Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На текущий момент привито свыше 23 тысяч человек, более 6 тысяч из них получили второй компонент вакцины. Еженедельно в край поступают новые дозы вакцины. Последняя партия составила 5200 доз, до конца февраля ожидается поставка еще свыше 10 тысяч доз.

Пожилые люди старше 65 лет остаются в приоритете в очереди на вакцинацию. Также первоочередные прививки ставят гражданам, профессия которых связана с работой с людьми – учителям, врачам, соцработникам. Перед тем, как пройти вакцинацию, пациентов осматривает терапевт – измеряет температуру тела, давление, сатурацию. Прививка противопоказана, если человек заболел острым заболеванием, например, ОРВИ.

Всего в крае развернуты 42 пункта, вакцинацию также осуществляют 35 медицинских учреждений. Записаться на прививку можно через Госуслуги.