Ледовые переправы начали закрывать в Хабаровском крае из-за потепления

Из-за потепления выход на лед может быть опасным Фото: Петр МОЛОТОВ

Из-за повышения температуры воздуха в Хабаровском крае начали закрывать ледовые переправы. Первым прекратил свою работу зимник в Николаевском районе недалеко от села Подгорное. Власти запретили выезд на лед, для предупреждения об опасности на месте размещены информационные таблички.

На текущий момент в крае продолжают работать 39 ледовых переправ. Их регулярно мониторят сотрудники МЧС на предмет безопасного проезда и прохода.

- Перед выходом на лед необходимо ознакомиться с размещенными табличками, обратить внимание на запрещающие знаки. На переправах из-за потепления снижается грузоподъемность. Ледовый покров в отдельных местах становится рыхлым, появляются тонкие места. Из-за этого выезд на лед становится очень опасным, - сказал Евгений Кузьмин, заместитель начальника комитета по гражданской защите краевого правительства.